«Это за пределами футбольного понимания». Казанский — о матче «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

Комментатор Okko Денис Казанский высказался по итогам матча 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «ПСЖ» (2:4).

«Удивительный футбол в Манчестере на глазах Гвардиолы, который выиграл 20 титулов и приехал получить удовольствие. Получил его вместе с нами. Два разных тайма. Полное уничтожение «Манчестер Сити» в первые 45 минут. Фантастический Париж, который делал с мячом всё, что хотел. Делал с пространством всё, что хотел, с эмоциями. Вполне мог выиграть и крупнее. Призрачные шансы у «Ман Сити» были, но то, что Париж мог уйти на перерыв со счётом 4:0 вполне было бы правдоподобным. Прессинг космическ