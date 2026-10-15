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«Это за пределами футбольного понимания». Казанский — о матче «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

«Это за пределами футбольного понимания». Казанский — о матче «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Комментарии

Комментатор Okko Денис Казанский высказался по итогам матча 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «ПСЖ» (2:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

«Удивительный футбол в Манчестере на глазах Гвардиолы, который выиграл 20 титулов и приехал получить удовольствие. Получил его вместе с нами. Два разных тайма. Полное уничтожение «Манчестер Сити» в первые 45 минут. Фантастический Париж, который делал с мячом всё, что хотел. Делал с пространством всё, что хотел, с эмоциями. Вполне мог выиграть и крупнее. Призрачные шансы у «Ман Сити» были, но то, что Париж мог уйти на перерыв со счётом 4:0 вполне было бы правдоподобным. Прессинг космическ