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Александр Бубнов ответил, сильнее ли турецкий чемпионат РПЛ

Александр Бубнов ответил, сильнее ли турецкий чемпионат РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, сильнее ли турецкий чемпионат Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. С лета этого года за стамбульский «Галатасарай» выступает полузащитник Алексей Батраков. Хавбек отметился забитым мячом в игре 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

— Турецкий чемпионат сильнее российского?
— По именам — да. По звёздам.

— Нет, по уровню?
— По уровню… Я тебе говорю, [уровень] российского чемпионата очень тяжело определить, потому что не играют команды в официальных играх. Международных. Поэтому… Только когда мы начнём играть, можно будет [сравнить уровни чемпионатов], — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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