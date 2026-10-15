Ушёл из жизни бывший тренер сборной Дании Бо Йоханссон

В возрасте 83 лет ушёл из жизни шведский тренер Бо Йоханссон. Об этом сообщил TV 2 Denmark.

Боссе возглавлял датскую национальную команду в период с 1996 по 2000 год и руководил ею на двух крупных турнирах — чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000-го. Ранее он работал со сборной Исландии в период с 1990 по 1991 год.

До начала тренерской карьеры в 1977-м Бо Йоханссон был профессиональным футболистом в Швеции. Помимо работы со сборной Дании, он был главным тренером ряда клубов, в том числе «Силькеборга», с которым в 1994 году стал чемпионом Дании. Свою тренерскую деятельность он завершил в 2010-м.