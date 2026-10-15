Моуринью обвинил испанскую футбольную федерацию из-за дисквалификации Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью отреагировал на длительную дисквалификацию нападающего своей команды Винисиуса Жуниора. Ранее бразильца дисквалифицировали на четыре игры в чемпионате Испании после удаления, полученного в матче 8-го тура с «Вильярреалом» (1:0). Тогда Винисиус схватил за волосы игрока соперника Натан-Дилана Салиба.

«Вы думаете, нормально, когда игрок испанского клуба получает информацию о дисквалификации на четыре матча за час до игры? Это нормально? Неужели они не могли сделать это сейчас (после игры Лиги чемпионов с «Ромой». — Прим. «Чемпионата»)? Или завтра утром? Разве ему действительно нужно было узнать об этом в автобусе? Они (Королевская испанская футбольная федерация. – Прим. «Чемпионата») бессовестные. Они больше не прячутся. Они пытались психологически уничтожить игрока за час до матча. Почему? Это испанская команда, зачем пытаться ему навредить?» — приводит слова Моуринью Madrid Xtra в соцсети X.