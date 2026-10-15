Результативная игра и красивые голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Бетис» — «Порту»

В среду, 14 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между испанским «Бетисом» и португальским «Порту». Встреча на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье завершилась драматичной волевой победой хозяев со счётом 3:2. Игру обслуживала французская судейская бригада во главе с арбитром Клеманом Тюрпеном.

Видеообзор матча:

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На 47-й минуте марокканский вингер хозяев Абде Эззалзули открыл счёт после передачи Франа Гарсии. Португальский клуб ответил шестиминутным отрезком и перехватил лидерство: на 55-й минуте мяч забил полузащитник гостей Габриэль Вейга, а на 61-й минуте нападающий «драконов» Самуэль Агехова вывел свою команду вперёд с паса Пепе.

«Бетис» сумел переломить ход встречи в концовке. На 74-й минуте колумбийский форвард Кучо Эрнандес восстановил равенство на табло после передачи Антони. Решающий мяч был забит на 84-й минуте, когда капитан севильцев Иско реализовал пенальти и принёс зелёно-белым победу.