Александр Мостовой ответил, может ли Месси получить «Золотой мяч»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, может ли аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси претендовать на награду «Золотой мяч» по итогам 2026 года. Победителя объявят на специальной церемонии в конце октября.

— Считаю, что любая награда, которая должна быть индивидуальной, на первом месте критерий [определения лучшего] — индивидуальная заслуга.

— То есть Месси может сейчас получить [«Золотой мяч»]?

— Почему бы и нет? Да.

— В пятёрку попал бы?

— Ну, однозначно! Конечно, однозначно, — сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Кто здесь Царь?»