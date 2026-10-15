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РПЛ изменила время начала двух матчей 11-го тура 18 октября

РПЛ изменила время начала двух матчей 11-го тура 18 октября
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Российская Премьер-Лига по согласованию с основным вещателем внесла изменения в расписание 11-го тура чемпионата России. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

«Изменилось время начала у двух матчей, которые состоятся в воскресенье, 18 октября: «Спартак» и «Рубин» начнут встречу в 18:45 по московскому времени (вместо 18:30), а «Балтика» и «Ростов» – в 21:00 мск (вместо 20:45)», — написано в сообщении.

Расписание матчей 11-го тура Альфа-Банк РПЛ 18 октября (время московское):

14:00. «Зенит» — «Ахмат»;
16:15. «Динамо» Москва — ЦСКА;
18:45. «Спартак» — «Рубин»;
21:00. «Балтика» — «Ростов».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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