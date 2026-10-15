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Экс-игрок «Аталанты» и «Севильи» Гомес высказался о карьере Головина в Европе

Экс-игрок «Аталанты» и «Севильи» Гомес высказался о карьере Головина в Европе
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Бывший футболист «Аталанты» и «Севильи» Алехандро Гомес высказался о карьере полузащитника «Монако» Александра Головина в Европе. По словам Гомеса, Головин является игроком высокого уровня.

«Головин является игроком отличного уровня, показывает стабильность в чемпионате Франции. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. К монегаскам он перешёл из московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что в услугах опытного полузащитника заинтересованы санкт-петербургский «Зенит» и «Спартак».

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