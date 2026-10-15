15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обладатель «Золотого мяча» Ривалдо: Андрей Аршавин был великим футболистом

Обладатель «Золотого мяча» Ривалдо: Андрей Аршавин был великим футболистом
Комментарии

Бывший бразильский нападающий, обладатель «Золотого мяча» Ривалдо высказался о карьере экс-вингера санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

— Андрей Аршавин мог перейти в «Барселону». Стал бы там основным?
— Если человека номинируют на «Золотой мяч», это значит, что у него были все шансы стать лидером «Барселоны». Аршавин был великим игроком, — сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В составе «Зенита» Аршавин выигрывал Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу, Кубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Со сборной России Андрей стал бронзовым призёром Евро-2008.

Материалы по теме
Александр Бубнов ответил, сильнее ли турецкий чемпионат РПЛ