15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Карпин как специалист себя не выпячивает, в отличие от Талалаева и Слуцкого

Бубнов: Карпин как специалист себя не выпячивает, в отличие от Талалаева и Слуцкого
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о положительных тренерских качествах Валерия Карпина, работающего в сборной России, сравнив специалиста с Андреем Талалаевым из «Балтики» и бывшим главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

«Сразу скажу, что не симпатизирую ни одному из них. Более того, есть ярко выраженные оппоненты неприятные. Это вообще тяжело делать, когда людей не уважаешь. Но надо быть объективным. Вот. Значит, Карпин — он вне конкуренции. Во-первых, он футболист. Во-вторых, школа сумасшедшая. В-третьих, все современные тенденции [применяет]. Несмотря на то, что у него никакого результата не было, он… Что называется, в ногу со временем идёт. И тактически, и функциональная подготовка. Потом… По большому счёту он себя как специалист, да… У него оригинальная манера вести себя и