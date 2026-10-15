«Не представляю». Гарет Саутгейт — о возможной работе в клубе АПЛ

Английский тренер Гарет Саутгейт высказался о возможной работе в клубе Премьер-лиги.

«Не представляю, при каких обстоятельствах я мог бы снова этим заняться. Ближе к концу моей работы со сборной Англии я перестал получать от этого удовольствие. Поначалу победы ещё как-то поддерживали интерес, но потом… К тому времени я даже победам радовался от силы пару минут. С тех пор почти не смотрю футбол.

Я был на финале Кубка Англии, чтобы увидеть, как моя команда — «Кристал Пэлас» — завоёвывает свой первый трофей. С тех пор на футбольных стадионах я больше не появлялся. Так что моё желание быть причастным к футболу заметно изменилось», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Последним местом работы 56-летнего Гарета Саутгейта была сборная Англии, которую он покинул в 2024 году.