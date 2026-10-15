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Тедеев: «Родине» неминуемо нужны большие усиления зимой — команда слишком много пропускает

Тедеев: «Родине» неминуемо нужны большие усиления зимой — команда слишком много пропускает
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Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о ситуации московской «Родины». Недавно клуб решился на смену тренера — вместо Хуана Диаса на тренерский мостик пришёл Джонатан Альба.

«Хочется пожелать удачи Альбе и всему тренерскому штабу. Мне кажется, им в любом случае будет сложновато. «Родине» неминуемо нужны большие усиления зимой. Команда слишком много пропускает — такого не должно быть. С таким количеством пропущенных мячей «Родина» не сможет побеждать, поэтому однозначно надо наладить действия в обороне. Я переживаю за это. Если здесь Альба найдёт баланс, то в атаке они ещё что-нибудь сообразят — в этом у меня нет сомнений», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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