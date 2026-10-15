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Бубнов ответил, нужно ли «Локомотиву» менять главного тренера

Бубнов ответил, нужно ли «Локомотиву» менять главного тренера
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, необходимо ли «Локомотиву» менять главного тренера. Сейчас команду возглавляет Михаил Галактионов. После 10 туров Альфа-Банк РПЛ этого сезона красно-зелёные, набрав 10 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице.

— Нужно менять тренера в «Локомотиве»?
— Всё зависит от задач. Если задач никаких нет, «Локомотив» вылететь — не вылетит, тогда оставлять его (Галактионова. — Прим. «Чемпионата»).

— Хорошо, задача — взять медали.
— Не возьмёт. Надо менять.

— С этим составом лучше будет другой тренер играть?
— Не знаю, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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