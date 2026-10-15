Песьяков: игра в «Спартаке» — это наслаждение и давление

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от выступлений за московский «Спартак». В составе красно-белых Песьяков играл с 2009-го по 2017-й, проведя за это время всего 24 матча.

— Игра в «Спартаке» — это наслаждение, привилегия или давление?

— Наслаждение‑давление. Последнее всегда там присутствует. С ним не каждый справится.

— Ты справился?

— Мой спартаковский этап был не сильно ярким. Я не так много играл по разным причинам. В течение карьеры у меня не было каких‑то серьезных травм, но маленькие травмы дважды в «Спартаке» мне мешали, — сказал Песьяков в эфире телеканала «Матч ТВ».