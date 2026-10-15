Александр Тарханов возглавил «Енисей»

Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал Александр Тарханов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Заслуженный тренер России возглавлял ряд известных российских клубов, среди которых ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал» и «Кубань». Также Тарханов работал за рубежом — в болгарской «Славии» и армянском «Пюнике».

Александру Фёдоровичу хорошо знаком футбольный Красноярск: в 2020 году он уже возглавлял основной состав», — написано в сообщении.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 14 очков за 13 матчей. На первой строчке располагается «Нижний Новгород» (34).