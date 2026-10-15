Александр Тарханов высказался о назначении на пост главного тренера «Енисея»

Новый главный тренер красноярского «Енисея» Александр Тарханов высказался о своём назначении.

«Рад возглавить хорошо знакомую мне команду. Предложение принять «Енисей» выглядит вполне логичным: я вернулся в Красноярск, а в последнее время работал с дублем, с которым нам удалось показать хороший результат и продемонстрировать содержательную игру.

Сейчас мы активно готовимся к матчу с «Торпедо». Это сильная команда, занимающая пятое место в турнирной таблице, поэтому к предстоящей игре необходимо подойти максимально серьёзно и сосредоточенно. Есть и кадровые вопросы: некоторые футболисты могут пропустить матч из-за проблем со здоровьем, диагностированы мышечные повреждения. Нам ещё предстоит разобраться в их причинах и принять необходимые меры. Желаю нам всем успешной и плодотворной работы!» — сказал Тарханов в интервью клубной пресс-службе.

«Енисей» сыграет с московским «Торпедо» в матче 14-го тура Лиги Pari в субботу, 17 октября.