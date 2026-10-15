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Песьяков — о периоде в «Спартаке»: чемпионство с привкусом

Песьяков — о периоде в «Спартаке»: чемпионство с привкусом
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о чемпионстве в составе московского «Спартака» в сезоне-2026/2027. В составе красно-белых Песьяков играл с 2009-го по 2017-й, проведя за это время всего 24 матча.

— В чемпионский сезон «Спартака» у тебя был первый номер. И ты провёл один матч. Ты чемпион России?
— Чтобы я ходил и говорил, что чемпион России, мне кажется, ни разу такого вы не услышите. Такое чемпионство с привкусом. Принимал участие, я работал на все 100 во благо команды, с Артёмом Ребровым в отличных отношениях. Он никогда не чувствовал, что его кто‑то подсиживает. В этом плане у нас всё было на уровне. Массимо Каррера — новый тренер. Артём встал всерьёз и надолго. У меня не было возможностей себя проявить, — сказал Песьяков в эфире «Матч ТВ».

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