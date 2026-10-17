Начало мультикаста матчей 6-го тура Бундеслиги
17 октября в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027, стартующих в указанный слот.
Смотрите мультикаст здесь:
В 16:30 мск начнутся следующие игры:
«Гамбург» — «Штутгарт»;
«Унион» — «Боруссия» Дортмунд;
«Эльферсберг» — «Аугсбург»;
«Шальке-04» — «Майнц»;
«Вердер» — «Падерборн 07».
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким вид