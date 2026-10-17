Начало мультикаста матчей 6-го тура Бундеслиги

17 октября в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027, стартующих в указанный слот.

В 16:30 мск начнутся следующие игры:

«Гамбург» — «Штутгарт»;

«Унион» — «Боруссия» Дортмунд;

«Эльферсберг» — «Аугсбург»;

«Шальке-04» — «Майнц»;

«Вердер» — «Падерборн 07».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким вид