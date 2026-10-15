Разгром со счётом 6:0 — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Фенербахче»

В среду, 14 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между английской «Астон Виллой» и турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» в присутствии 42 788 зрителей и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Игру обслуживала словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Видеообзор матча:

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Английский клуб открыл счёт уже на 12-й минуте матча усилиями швейцарского нападающего Йохана Манзамби. Затем веское слово сказал сенегальский форвард «львов» Николас Джексон, оформивший дубль ещё до перерыва: на 31-й минуте он отличился после передачи Бубакара Камара, а на 39-й минуте замкнул пас Росса Баркли.

Во второй половине встречи дублем ответил уже сам Росс Баркли: на 68-й минуте английский полузащитник уверенно реализовал 11-метровый удар, а на 72-й минуте забил с игры после передачи Ибрагима Мбайе, сделав счёт 5:0. Последний гол в матче забил Тэмми Абрахам — 6:0.