Балахнин: потери Кривцова и Сперцяна сказываются на результатах «Краснодара»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о последних результатах «Краснодара». Команда не смогла победить в последних четырёх матчах чемпионата России, трижды сыграв вничью и уступив санкт-петербургскому «Зениту» (2:3).

«Не назвал бы последние результаты «Краснодара» трагедией. Это было ожидаемо. Команда и до этого выигрывала на тоненького — 1:0, 2:1, в сложной борьбе. «Краснодар» не показывал яркого футбола, но тем не менее выглядит достаточно хорошей командой. Сказывается постоянное выбывание лидеров. Кордоба адаптируется после травмы, станет лучше, и это будет большим плюсом для «Краснодара». Думаю, в скором времени команда придёт к улучшению игры. Но потери Кривцова и Сперцяна сказываются на результатах. Трудно заменить этих футболистов», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.