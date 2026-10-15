Заур Тедеев: «Динамо» показывает лучший футбол в чемпионате

Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал команду, которая показывает лучший футбол в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ. Он выделил московское «Динамо».

«На данный момент «Динамо» показывает самый лучший футбол в чемпионате. Если они продолжат в том же духе и смогут ещё прибавить, вполне могут стать чемпионами.

Мне очень нравятся и работа Шварца, и его идеи на футбольном поле. Нравится, как он раскрывает сильные стороны футболистов — многие игроки выглядят при нём лучше, чем прежде. Шварц понимает, что ждать от своего футболиста и достаточно высоко раскрывает его потенциал», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.