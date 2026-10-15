Защитник «Динамо» Рикардо признался, что у него были предложения от двух других клубов РПЛ

Футболист московского «Динамо» Дэвид Рикардо признался, что у него были предложения от ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита». К бело-голубым защитник присоединился в январе этого года из бразильского «Ботафого».

— Помимо «Торино», в СМИ писали, что вами интересовались «Зенит» и ЦСКА. Это правда?

— Да, были предложения от ЦСКА и «Зенита» — у меня спрашивали, насколько мне это было бы интересно. Но я к этому моменту уже договорился с «Динамо» и не стал даже рассматривать предложения от других клубов. Я человек слова: если с кем-то договорился, не могу подставить этих людей, — приводит слова Рикардо «РБ Спорт».