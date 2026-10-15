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Игрок «Локо» Коваленко рассказал, как команда провела время в паузу на матчи сборных

Игрок «Локо» Коваленко рассказал, как команда провела время в паузу на матчи сборных
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Футболист «Локомотива» Александр Коваленко рассказал, как московская команда провела время в паузу на матчи сборных. По его словам, железнодорожники наигрывали новые схемы. По его мнению, «Локомотив» находится на правильном пути.

«В паузу на сборные наработали какие-то новые схемы, тренировались. Хорошо поработали. Провели неплохую товарищескую игру с «Оренбургом» — выиграли. Думаю, команда на правильном пути.

После разгромной победы ни в коем случае не расслабились. Сейчас готовимся к «Краснодару» — все мысли об этом», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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