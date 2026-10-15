Александр Мостовой объяснил, почему «Золотой мяч» должен выиграть Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему считает, что французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе должен выиграть «Золотой мяч» 2026 года.

— Александр, к вашим аргументам… Почему Мбаппе? Он забил меньше Кейна. 57 голов против 73 у Кейна.

— Во-первых, если далеко не ходить, близко чемпионат мира. Прекрасно провёл турнир, забивал, отдавал, что только ни делал. Да, не выиграл титул, но, опять же, как я говорю, это команда выигрывает, это не индивидуальный показатель. К сожалению, выиграть Мбаппе не смог. Тащил, но… Он лидер везде. В сборной, в «Реале». Плюс ко всему этому он фантастически одарённый футболист, имеет такие качества…

— Если бы Александр Мостовой голосовал от России за «Золотой мяч», он бы написал на первой строчке — Килиан Мбаппе?

— Да, — сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Кто здесь Царь?».