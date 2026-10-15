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«Интер» сообщил о травме Лаутаро Мартинеса

«Интер» сообщил о травме Лаутаро Мартинеса
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Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес получил травму в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:4). Об этом сообщил официальный сайт клуба. Мартинес провёл на поле весь матч и оформил дубль.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30'     1:1 Мартинес – 44'     1:2 Трезольди – 63'     1:3 Трезольди – 74'     2:3 Мартинес – 81'     2:4 Верман – 87'     3:4 Бонни – 90+3'    

«Сегодня Лаутаро Мартинес прошёл клиническое и диагностическое обследование в институте Humanitas в Роццано. Обследование выявило растяжение мышц задней поверхности левого бедра», — написано в сообщении.

В ближайшем матче Серии А «Интер» на выезде встретится с «Болоньей» в субботу, 17 октября. Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье, Италия. Начало матча — в 19:00 мск.