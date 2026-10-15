«Интер» сообщил о травме Лаутаро Мартинеса

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес получил травму в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:4). Об этом сообщил официальный сайт клуба. Мартинес провёл на поле весь матч и оформил дубль.

«Сегодня Лаутаро Мартинес прошёл клиническое и диагностическое обследование в институте Humanitas в Роццано. Обследование выявило растяжение мышц задней поверхности левого бедра», — написано в сообщении.

В ближайшем матче Серии А «Интер» на выезде встретится с «Болоньей» в субботу, 17 октября. Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье, Италия. Начало матча — в 19:00 мск.