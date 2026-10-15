Вратарь «Родины» Волков: уверены, что с Альбой мы всё наладим

Вратарь «Родины» Сергей Волков ответил на вопрос об изменениях в команде после назначения Джонатана Альбы на пост главного тренера.

«Альба добавил нам дисциплины. Пока тяжело говорить о его работе — мало провели времени вместе. То, что он пришёл в клуб только к концу международной паузы, — для нас большой минус. Но мы заложники ситуации. Альба — тренер сборной. Если он работает в национальной команде, значит, он высококвалифицированный специалист. Надеемся, что со временем у нас всё будет хорошо. Впечатляет, что Альба очень классно разговаривает по-русски. Он и его помощники — молодцы. В плане человеческих качеств пока всё положительно. Уверены, что с Альбой мы всё наладим», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.