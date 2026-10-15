Александр Бубнов ответил, кто будет главным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто будет главным конкурентом санкт-петербургского «Зенита» в чемпионской гонке Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона. После 10 туров сине-бело-голубые, набрав 21 очко, занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует московское «Динамо» (22 очка).

— Кто главный конкурент «Зенита»? «Спартак»?

— Никто.

— Как никто?

— Никто. Потому что сейчас для них… Конкурентом был «Краснодар». Сейчас — всё. «Краснодар» отвалился, хотя у них одинаковое количество очков. Ни ЦСКА, ни «Динамо» не будет [конкурентом].

— Вы считаете, что сейчас у «Зенита» конкурентов нет?

— Сейчас у них четыре конкурента. Но в конце они станут чемпионами, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».