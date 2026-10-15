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Курьёзный автогол — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Слован» — «Штутгарт»

Курьёзный автогол — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Слован» — «Штутгарт»
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В среду, 14 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между братиславским «Слованом» и немецким «Штутгартом». Встреча прошла в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Игру обслуживала боснийская судейская бригада во главе с арбитром Ирфаном Пельто.

Видеообзор матча:

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Немецкий клуб открыл счёт в первом тайме: на 29-й минуте нападающий гостей Дениз Ундав отправил мяч в сетку ворот соперника после результативной передачи Анджело Штиллера.

В середине второй половины встречи «швабы» закрепили успех. На 65-й минуте защитник словацкого клуба Сандру Круш отметился автоголом, срезав мяч в собственные ворота. На 90-й минуте Демирович с передачи Ассиньона установил окончательный счёт — 3:0.

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