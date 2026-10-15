Рафинья провёл тренировку с «Барселоной» и готов к возвращению — Романо

Нападающий испанской «Барселоны» Рафинья провёл тренировку с командой после отсутствия в двух матчах с «Хетафе» (3:0) и «Галатасараем» (4:1). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Рафинья готов вернуться в состав «Барселоны» после того, как сегодня провёл полноценную тренировку.

Бразилец рассчитывает вскоре снова выйти на поле. Впереди у команды матчи с «Бетисом» и «Пари Сен-Жермен», причём встреча с парижанами является главной целью», — написал Романо.

Отмечается, что к полноценным тренировкам вернулся и полузащитник Френки де Йонг.

В текущем сезоне чемпионата Испании 29-летний Рафинья провёл семь матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету одна игра и два забитых мяча в Лиге чемпионов.