Защитник «Динамо» Рикардо: мне не нравится манера игры Соболева

Футболист московского «Динамо» Дэвид Рикардо заявил, что ему не нравится манера игры нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

— С кем принципиальнее всего вам играть?

— «Спартак». На матчах с ними всегда полный стадион, особая атмосфера.

— А если выделять форварда, кто доставляет больше всех проблем?

— Кордоба — против него сложнее всего. Он очень мощный игрок, ещё против Соболева нелегко играть. На первом месте точно игрок «Краснодара».

— С Соболевым у вас случился не самый приятный эпизод на выездной игре с «Зенитом».

— Если я начну говорить всё, что думаю об игре с «Зенитом», меня дисквалифицируют на много матчей. Мне лучше не говорить про это. А касаемо манеры игры Соболева… Мне не нравится такая игра, но если арбитр свистит на нём пенальти и другие фолы — почему бы ему и не продолжать так делать? Это нормально, — приводит слова Рикардо «РБ Спорт».