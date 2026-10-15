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Стали известны комментаторы на матч 11-го тура РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА

Стали известны комментаторы на матч 11-го тура РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА
Комментарии

Комментаторы Константин Генич и Дмитрий Жичкин будут работать на матче 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — ЦСКА. Об этом сообщил Александр Тащин в телеграм-канале.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Тюкавин – 31'     1:1 Обляков – 43'     2:1 Фернандес – 89'     3:1 Окишор – 90+2'    

Встреча состоится в воскресенье, 18 октября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:15 мск.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 22 очка за 10 матчей. «Динамо» находится на первой строчке, заработав 22 очка за аналогичное количество игр. Действующим чемпионом страны являетс