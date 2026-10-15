Стали известны комментаторы на матч 11-го тура РПЛ «Динамо» Москва — ЦСКА

Комментаторы Константин Генич и Дмитрий Жичкин будут работать на матче 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — ЦСКА. Об этом сообщил Александр Тащин в телеграм-канале.

Встреча состоится в воскресенье, 18 октября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 16:15 мск.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 22 очка за 10 матчей. «Динамо» находится на первой строчке, заработав 22 очка за аналогичное количество игр. Действующим чемпионом страны являетс