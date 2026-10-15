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Владелец «Акрона» Морозов назвал задачу команды на сезон в РПЛ

Владелец «Акрона» Морозов назвал задачу команды на сезон в РПЛ
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Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался о турнирном положении и задачах клуба в Альфа-Банк РПЛ. Сейчас команда идёт на 14-м месте.

— Что скажете о плотности в турнирной таблице? Как с этим жить, потому что одна игра может многое изменить?
— С этим жить достаточно интересно. Мне кажется, вверху интересно и внизу — везде очень плотно. Думаю, что ближайшие игры покажут, где «Акрон» будет находиться дальше. Ближайший матч с «Динамо» Махачкала будет для нас очень важным.

— Какая задача у «Акрона» на этот сезон?
— Как минимум – избежать стыковых матчей, хотя хочется большего. Будем стремиться попасть в десятку в этом сезоне. Про стыки даже говорить не хотим, — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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