Владелец «Акрона» Морозов назвал задачу команды на сезон в РПЛ

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался о турнирном положении и задачах клуба в Альфа-Банк РПЛ. Сейчас команда идёт на 14-м месте.

— Что скажете о плотности в турнирной таблице? Как с этим жить, потому что одна игра может многое изменить?

— С этим жить достаточно интересно. Мне кажется, вверху интересно и внизу — везде очень плотно. Думаю, что ближайшие игры покажут, где «Акрон» будет находиться дальше. Ближайший матч с «Динамо» Махачкала будет для нас очень важным.

— Какая задача у «Акрона» на этот сезон?

— Как минимум – избежать стыковых матчей, хотя хочется большего. Будем стремиться попасть в десятку в этом сезоне. Про стыки даже говорить не хотим, — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.