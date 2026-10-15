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Бубнов оценил место Александра Максименко среди всех вратарей РПЛ

Бубнов оценил место Александра Максименко среди всех вратарей РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голкипере московского «Спартака» Александре Максименко. В матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Крыльями Советов» Максименко получил красную карточку на 24-й минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1.

— По Максименко можно вам вопрос задать?
— Сейчас… По Максименко. То, что Максименко… Кто бы его ни защищал, там Мостовой даже защищает, чисто по-человечески — нет вопросов. Он выручает, ошибается, всё такое. Я с кем-то разговаривал, [говорил, что] если взять 16 вратарей Российской Премьер-Лиги, то он где-то между восьмым и 10-м местом. Он не лучший вратарь, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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