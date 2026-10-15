Дмитрий Аленичев назвал лучшего российского легионера всех времён

Экс-полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев, который ныне является главным тренером тульского «Арсенала», выразил мнение, что бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой является лучшим российским игроком, выступавшим за рубежом.

«Много российских легионеров можно выделить. Валера Карпин, Саша Мостовой, Андрей Аршавин, Рома Павлюченко, Лёша Смертин, Павел Погребняк. Я бы всех выделил, кто играл за границей. Если же выбрать одного, то это был бы наш Царь Мостовой. Он пальму первенства никому не отдаёт», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Мостовой выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».