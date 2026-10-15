Сейвы Хайкина — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Боруссия» Д

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). В качестве главного арбитра выступил Урс Шнидер из Швейцарии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.

Видеообзор матча:

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На 52-й минуте защитник «Будё-Глимт» Фредрик Шёвольд забил единственный гол.

«Будё-Глимт» набрал три очка после двух туров. Ранее норвежский клуб проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 0:5. «Боруссия» заработала три очка за два матча. Команда Нико Ковача обыграла испанский «Вильярреал» (3:2) в 1-м туре.