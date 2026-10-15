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«Я же красноярец». Тарханов объяснил, почему согласился возглавить «Енисей»

«Я же красноярец». Тарханов объяснил, почему согласился возглавить «Енисей»
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Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера команды.

«Понимаю, что сейчас, если приглашать какого‑то нового тренера в команду, будет новая система подготовки и так далее. У меня же помощником будет Молчанов, который входил в тренерский штаб Ташуева, система уже выработана, требования всё те же, поэтому и пришли к выводу, что надо меня назначить, ведь я тренировал девчонок сначала, потом мальчишек из Второй лиги.

Я же красноярец, поэтому не мог отказать клубу. Я следил за командой, на всех играх был, у нас нормальные отношения, знаю ребят, с которыми ещё в 2020 году со мной работали, — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

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Александр Тарханов возглавил «Енисей»
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