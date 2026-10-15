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Витинья — о Роналду: надеюсь, он вернётся в сборную. Думаю, мы все этого хотим

Витинья — о Роналду: надеюсь, он вернётся в сборную. Думаю, мы все этого хотим
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Полузащитник сборной Португалии и «ПСЖ» Витинья выразил надежду на возвращение 41-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальную команду после самовольного отъезда из неё.

«Что касается моего мнения, то я просто надеюсь, что всё сложится наилучшим образом, что он вернётся и всё будет хорошо. Честно говоря, я думаю, мы все этого хотим. Я надеюсь, что это произойдёт, что он вернётся и всё разрешится», — приводит слова Витиньи A Bola.

Ранее СМИ сообщали, что, согласно дисциплинарному регламенту Португальской футбольной федерации (FPF), Роналду может быть дисквалифицирован на срок от одного до шести месяцев, а также оштрафован на € 500-1000.

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