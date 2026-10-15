Экс-вингер ЦСКА Эджуке рассматривает предложения из России — Vamos Mi Sevilla

Бывший вингер московского ЦСКА Чидера Эджуке может вернуться в Россию. Как сообщает издание Vamos Mi Sevilla, контракт футболиста с «Севильей» истекает следующим летом и не будет продлён. По данным источника, руководство испанского клуба рассматривает продажу нигерийца в январе, чтобы избежать бесплатного ухода летом.

Сообщается, что интерес к Эджуке проявляют клубы из Бельгии и России. Сам игрок рассматривает предложения и официальные запросы от клубов из этих стран. Также существует вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии. Представители футболиста оценивают целесообразность ухода из клуба зимой, рассматривая также варианты с бесплатным трансфером в конце сезона.

Эджуке выступал за ЦСКА с 2020 по 2022 год. После отъезда из России он выступал за «Герту» и «Антверпен», а с «Севильей» подписал контракт летом 2024-го.