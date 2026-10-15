Кассано: Роналду — лишь половина от того, кем был Роналдо Назарио

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано считает Роналдо Назарио более сильным форвардом, чем Криштиану Роналду.

«Мне посчастливилось играть в одной команде с Роналдо Назарио. Я не видел ни одного центрального нападающего, похожего на него. Он был абсолютно феноменален и уникален. Если бы в его карьере не было бы травм, то он достиг бы невообразимых высот. Это был настоящий Роналдо, а не Криштиану, который является лишь половиной от того, кем был Роналдо — «феномен», — сказал Кассано в интервью AS.

В составе «Реала» Роналдо Назарио сыграл 177 матчей во всех турнирах, где забил 104 гола и сделал 34 ассиста. Роналду принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 450 голами и 131 результативной передачей.

В Португалии демонтировали баннеры в поддержку Роналду: