Карвальо: ЦСКА должен воздвигнуть монумент Акинфееву, когда он завершит карьеру

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо выразил восхищение голкипером и капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым, призвав клуб увековечить заслуги вратаря.

«Когда он выйдет на пенсию, считаю, что ЦСКА обязан воздвигнуть ему монумент! Я искренне восхищаюсь Акинфеевым, я реально его фанат. В первую очередь он безукоризненно соблюдает режим, бережёт здоровье и жертвует вещами, которые могли бы укоротить его спортивную жизнь. Да, он неоднократно сталкивался с тяжелейшими травмами, но каждый раз триумфально возвращался. Он большой спортсмен — именно профессиональный атлет, а не просто футболист. Будь он обычным игроком, то уже давно сидел бы на пенсии», — приводит слова Карвальо «РИА Новости».