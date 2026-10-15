Анатолий Бышовец: со Шварцем лучшее «Динамо» за последние годы

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о работе немецкого специалиста Сандро Шварца в московском «Динамо».

«По результатам это лучшее «Динамо» за последние годы. Приход Шварца было испытанием во время кризиса — новые требования, тренировочный процесс. Всё это требовало времени, но тренеру удалось объединить игроков. Сейчас не видно проблем с физической подготовкой, есть баланс в составе, команда выглядит единомышленниками в тактическом плане. Есть шанс и для молодёжи», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 10 туров бело-голубые лидируют в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге с 22 очками. Столько же — у ЦСКА. На третьей и четвёртой строчках располагаются «Зенит» и «Краснодар», у которых по 21 очку.