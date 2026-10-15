Ямаль, Кейн, Баркола — в команде недели Лиги чемпионов
Пресс-служба Лиги чемпионов на странице в социальной сети X представила команду недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Стас Покатилов («Сабах»).
Защитники: Фредрик Шёвольд («Будё-Глимт»), Йефф Шабо («Штутгарт»), Хенрик Фальхенер («Викинг»), Максимилиано Араухо («Спортинг»).
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Йохан Манзамби («Астон Вилла»).
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Брэдли Баркола («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Бавария»), Николо Трезольди («Брюгге»).
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.
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