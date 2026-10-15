Ямаль, Кейн, Баркола — в команде недели Лиги чемпионов

Пресс-служба Лиги чемпионов на странице в социальной сети X представила команду недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Стас Покатилов («Сабах»).

Защитники: Фредрик Шёвольд («Будё-Глимт»), Йефф Шабо («Штутгарт»), Хенрик Фальхенер («Викинг»), Максимилиано Араухо («Спортинг»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Йохан Манзамби («Астон Вилла»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Брэдли Баркола («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Бавария»), Николо Трезольди («Брюгге»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

5 фактов о Лиге чемпионов: