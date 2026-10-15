15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА София — Монако, стартовые составы команд на матч 1-го общего этапа Лиги конференций 2026/2027, 15 октября

Головин начнёт матч «Монако» с софийским ЦСКА в Лиге конференций на скамейке запасных
Комментарии

Сегодня, 15 октября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами ЦСКА София и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Василь Левски» в Софии. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Гонсалвеш из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Также её можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта