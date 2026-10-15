Головин начнёт матч «Монако» с софийским ЦСКА в Лиге конференций на скамейке запасных

Сегодня, 15 октября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами ЦСКА София и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Василь Левски» в Софии. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Гонсалвеш из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Также её можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».