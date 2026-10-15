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Рубин — Оренбург: Назаренко вывел гостей вперёд на шестой минуте, 15 октября 2026

«Рубин» — «Оренбург»: Назаренко вывел гостей вперёд на шестой минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра игру обслуживает Владимир Москалёв из Воронежа. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу оренбуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
15 октября 2026, четверг. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 4
Оренбург
Оренбург
0:1 Тесленко – 6'     0:2 Голыбин – 10'     0:3 Хотулёв – 69'     0:4 Касаджиков – 77'     1:4 Бабаев – 90+1'    
Удаления: нет / Касаджиков – 80'

На шестой минуте полузащитник гостей Егор Назаренко открыл счёт в матче после рикошета.

«Рубин» и «Оренбург» набрали по