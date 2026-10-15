«Рубин» — «Оренбург»: Назаренко вывел гостей вперёд на шестой минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра игру обслуживает Владимир Москалёв из Воронежа. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу оренбуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте полузащитник гостей Егор Назаренко открыл счёт в матче после рикошета.

«Рубин» и «Оренбург» набрали по