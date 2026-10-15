15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он последний матч провёл 17 мая». Артига — об адаптации новичка «Рубина» Сальседо

«Он последний матч провёл 17 мая». Артига — об адаптации новичка «Рубина» Сальседо
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об адаптации новичка казанцев Эдди Сальседо. Воспитанник «Интера» перебрался в российский клуб в сентябре текущего года в статусе свободного агента.

«Что касается периода на адаптацию, то это адаптация не только к нашей игровой, но больше к непосредственно к турниру. Поскольку нужно понимать, что Сальседо до этого последний официальный матч провёл 17 мая. Мы рассчитываем и надеемся, что он сможет помочь команде в предстоящем матче, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Сезон-2025/2026 Сальседо провёл в греческом клубе «ОФИ Крит». На его счету 13 голов и три результативные передачи в 36 матчах.

Материалы по теме