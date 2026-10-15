«Он последний матч провёл 17 мая». Артига — об адаптации новичка «Рубина» Сальседо

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об адаптации новичка казанцев Эдди Сальседо. Воспитанник «Интера» перебрался в российский клуб в сентябре текущего года в статусе свободного агента.

«Что касается периода на адаптацию, то это адаптация не только к нашей игровой, но больше к непосредственно к турниру. Поскольку нужно понимать, что Сальседо до этого последний официальный матч провёл 17 мая. Мы рассчитываем и надеемся, что он сможет помочь команде в предстоящем матче, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Сезон-2025/2026 Сальседо провёл в греческом клубе «ОФИ Крит». На его счету 13 голов и три результативные передачи в 36 матчах.