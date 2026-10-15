Бышовец: не вижу ситуации, в которой «Локомотив» попадёт в зону стыковых матчей

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о турнирном положении железнодорожников. После 10 туров команда располагается на 13-м месте, в зоне переходных матчей, с 10 очками.

«У «Локомотива» проблемы в перестройке команды, не хватает лидеров на некоторых позициях, много молодых и перспективных. Главный вопрос — чтобы у команды появилась уверенность. Это в первую очередь касается молодых игроков, будет главным фактором приобретения опыта от матча к матчу.

Я не вижу ситуации, в которой «Локомотив» попадёт в зону стыковых матчей. Среди тех, кто будет бороться за выживание, «Локомотив» нельзя причислить к бесперспективным», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.