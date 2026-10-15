Моуринью всё больше разочарован плохой формой и поведением Винисиуса — The Touchline

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью готовит особый план с целью возвращения нападающего Винисиуса Жуниора к его лучшей форме. Об этом сообщает The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, португальский специалист всё больше разочарован плохой формой бразильца, а также его токсичным поведением. Моуринью планирует использовать четырёхматчевую дисквалификацию Винисиуса в Ла Лиге, чтобы решить обе проблемы. Главный тренер «сливочных» не планирует выпускать вингера на поле даже в Лиге чемпионов, пока не увидит явного улучшения как в его игре, так и в его поведении.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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