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«Человек без грамма фальши». Карвальо — о тренере ЦСКА Игдисамове

«Человек без грамма фальши». Карвальо — о тренере ЦСКА Игдисамове
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо поделился впечатлениями от общения с главным тренером красно-синих Дмитрием Игдисамовым.

«Видно, что он относится к нам, бразильцам, с огромной теплотой и любовью. Он говорит прямо от сердца, когда рассуждает о ЦСКА.

Я точно не могу ни на что жаловаться в отношении наставников армейцев времён моих выступлений, но именно с Игдисамовым пробуждается искреннее желание немедленно начать трудиться. Это человек без единого грамма фальши», — приводит слова Карвальо «РИА Новости».

Напомним, под руководством Дмитрия Игдисамова красно-синие набрали 22 очка в 10 стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и делят лидерство в чемпионате с московским «Динамо», с которым армейцам предстоит встретиться в столичном дерби в воскресенье, 18 октября.

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