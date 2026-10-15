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Дебютант «Балтики» Ива рассказал о самом запоминающемся совете от Талалаева

Дебютант «Балтики» Ива рассказал о самом запоминающемся совете от Талалаева
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Защитник «Балтики» Герман Ива поделился советом, который ему дал главный тренер калининградцев Андрей Талалаев.

— Как тебя поддерживали старшие ребята? Давали ли какие-то советы?
— Конечно, давали советы, помогали. Подсказывали в непростых ситуациях на футбольном поле. Что-то могли рассказать и за его пределами.

— Какой самый запоминающийся был совет?
— Думаю, что от Андрея Викторовича (улыбается). Было несколько ситуаций на тренировках, когда он предельно ясно объяснил, что не нужно жёстко и агрессивно играть в упражнениях против своих. Это я запомнил, — сказал Ива в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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