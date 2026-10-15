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«Барселоне» и «Реалу» интересен Порро, «Тоттенхэм» оценивает игрока в € 90 млн — TEAMtalk

«Барселоне» и «Реалу» интересен Порро, «Тоттенхэм» оценивает игрока в € 90 млн — TEAMtalk
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«Барселона» и мадридский «Реал» проявляют интерес к правому защитнику «Тоттенхэма» Педро Порро. Посредники уже провели переговоры с этими клубами. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб будет готов рассмотреть возможность продажи 27-летнего футболиста, если получит предложение как минимум в £ 75 млн (€ 90 млн). Сам испанец заинтересован в переходе в «Барселону» или «Реал».

В нынешнем сезоне Порро принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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